В Италии - 56 новых случаев коронавируса

Всего от COVID-19 в Италии умерло уже 34 223 человека, более 236,3 тысячи.

Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 56 человек. Всего с начала вспышки умерли более 34,2 тысячи человек, заявили в пятницу в Департаменте гражданской защиты Италии, отмечает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

Общее количество инфицированных коронавирусом, по состоянию на 12 июня достигло 236,3 тысячи человек, за последние сутки зафиксировали 163 новых случая болезни, что фиксирует снижение количества новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии умерли 34 223 человека (в том числе за сутки зафиксировали 56 смертей, данный показатель вырос по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 173 085 человек, что снова больше за число инфицированных в сутки, на интенсивной терапии находится 227 человек, количество которых уменьшается уже десятую неделю подряд.

К примеру, 11 июня сообщалось о смерти — 53 человек.

Добавим, власти Италии объявили о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантина, которые "создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны", писали местные СМИ со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте.

Снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось.

Среди послаблений, заработавших ещё 4 мая — разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

Молодым людям до 18 лет позволят посещения родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.