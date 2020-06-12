Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
В "Слуге народа" рассказали, сколько получили медики, которые борются с COVID-19
Сколько получили медики, которые борются с COVID-19
Роналдиньо после 100 дней "отсидки" в Парагвае может вернуться на родину
Роналдиньо после 100 дней "отсидки" в Парагвае может вернуться на родину
Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
Актер Михаил Ефремов может избежать тюрьмы: детали

В Италии - 56 новых случаев коронавируса

В Италии - 56 новых случаев коронавируса
20:31 Сегодня Телеграф УНН
Всего от COVID-19 в Италии умерло уже 34 223 человека, более 236,3 тысячи.

Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 56 человек. Всего с начала вспышки умерли более 34,2 тысячи человек, заявили в пятницу в Департаменте гражданской защиты Италии, отмечает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

Общее количество инфицированных коронавирусом, по состоянию на 12 июня достигло 236,3 тысячи человек, за последние сутки зафиксировали 163 новых случая болезни, что фиксирует снижение количества новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии умерли 34 223 человека (в том числе за сутки зафиксировали 56 смертей, данный показатель вырос по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 173 085 человек, что снова больше за число инфицированных в сутки, на интенсивной терапии находится 227 человек, количество которых уменьшается уже десятую неделю подряд.

Частичный запрет на "несущественные" путешествия по Европе продлен

К примеру, 11 июня сообщалось о смерти — 53 человек.

Добавим, власти Италии объявили о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантина, которые "создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны", писали местные СМИ со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте.

Снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось.

В Швеции - рекордное число новых случаев COVID-19

Среди послаблений, заработавших ещё 4 мая — разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

Молодым людям до 18 лет позволят посещения родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
02 "50 оттенков серого" по-польски: фильм "365 дней" завоевал сердца зрителей (Видео)
03 Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
04 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
05 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина полностью получила первый транш МВФ
Украина полностью получила первый транш МВФ
Выборы мэра Киева: на Банковой обсудили формат праймериза
На Банковой обсудили формат праймериза
Первая леди Украины заразилась COVID-19
Первая леди Украины заразилась COVID-19
&quot;Мне не жаль, что я ее ударил&quot;: бывший муж Роулинг отреагировал на ее заявление о домашнем насилии
"Мне не жаль, что я ее ударил": бывший муж Роулинг отреагировал на ее заявление о домашнем насилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь