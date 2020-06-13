Возвращение на родину: Генсек ООН призвал правительства дать возможность морским экипажам

Сотни тысяч моряков по-прежнему не могут покинуть свои суда из-за мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства немедленно включить моряков в категорию "ключевых работников" и принять все возможные меры для упрощения процедуры смены экипажей.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь обеспокоен ростом гуманитарных проблем и проблем в сфере безопасности, с которыми сталкиваются моряки во всем мире. В результате ограничений на поездки, связанные с COVID-19, сотни тысяч из двух миллионов моряков мира находятся в море на протяжении вот уже нескольких месяцев", - говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь.

Сообщается, что некоторые работники судоходной отрасли не видели суши и своих родных уже почти 15 месяцев, а столь длительный срок пребывания на судах запрещен международными конвенциями. Однако работодатели не хотят менять экипажи, в том числе стремясь избежать двухнедельного карантина для новой смены.

"Многие из тех, кто находится на борту, должны были завершить свою работу более четырех месяцев назад, но из-за пандемии COVID-19 их контракты были продолжены. У многих возникают проблемы с психическим здоровьем. Некоторые страдают и от физического переутомления. Все это плохо сказывается на их способности соблюдать меры безопасности во время выполнения своих обязанностей", - говорится в заявлении ООН.

Еще больше месяца назад Международная организация труда выступила с заявлением о бедственном положении моряков, которым было запрещено покидать судна. Однако, как сообщается, c тех пор почти ничего не изменилось, а ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем.

"На судоходство приходится более 80% мировой торговли. Корабли перевозят товары первой необходимости, в том числе продукты питания и другие основные товары, которые имеют решающее значение для борьбы с COVID-19 и восстановления после пандемии. Этот продолжающийся кризис будет иметь прямые последствия для судоходной отрасли. Мир не мог бы функционировать без работы моряков, но об их вкладе мало кто знает. Они заслуживают гораздо большей поддержки и в обычное время, а тем более сейчас", - подчеркнул глава ООН.

Добавим, что Международная организация труда и Международная морская организация совместно с Международной палатой судоходства и Международной федерацией транспортников разработали протоколы смены экипажей в период пандемии.

Генсек призвал все правительства в срочном порядке взять их на вооружение и дать возможность морякам, находящимся на судах, вернуться на родину, репатриироваться, а их смене - прибыть на суда.