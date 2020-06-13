Вакцина от COVID-19 находится на завершающем этапе испытаний: Европа уже заказала 400 миллионов доз

Вакцина от коронавируса завершает испытания, а Европа уже заказала первые дозы.

Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни.

В контракте предусмотрено 400 миллионов доз вакцины, разработанной с Оксфордским университетом. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии. Также сообщение о сделке опубликовал сайт фармкомпании АstraZeneca, пишет 24 канал.

"Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку до 400 миллионов доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы", – написал министр итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

Компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает работать над ней, пока несколько этапов экспериментов уже показали успех, поэтому ожидают, что испытание закончится осенью.

По словам итальянского чиновника, сегодняшняя сделка с АstraZeneca – это "многообещающий первый шаг" для Италии и Европы.

"Вакцина – единственное окончательное решение от COVID-19. Это общее общественное благо, право каждого, а не привилегия нескольких", – отметил Роберто Сперанца.

Испытания продолжаются, если эффективность вакцины подтвердит последний этап испытаний – клинические исследования с участием добровольцев, то у человечества появится эффективное средство противостояния пандемии.

Германия, Италия, Нидерланды и Франция решили на случай эффективности вакцины, поскольку предыдущие исследования действительно говорят о ее перспективности, быть обеспеченными определенным количеством вакцин и оперативно провести прививки населения, прежде всего уязвимых к коронавирусу групп.