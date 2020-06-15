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Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников

Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф
Несколько европейских стран в понедельник открывают свои границы для путешественников с ЕС после почти трех месяцев ограничений, введенных из-за коронавируса.

Ряд стран Евросоюза начинают открывать границы для внутренних путешественников. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

От Исландии до Греции - многие страны в понедельник ослабляют ограничения на границах для посетителей с ЕС и Шенгенской зоны.

Германия отменяет пограничный контроль и путешественникам с ЕС больше не нужно будет доказывать причину въезда в страну. Германия уже раньше открыла свои границы для соседних Австрии, Швейцарии и Франции.

Франция открывает свои границы для путешественников с ЕС и Шенгенской зоны. Прибывшие оттуда не будут помещены в карантин. Однако, для тех, кто прибывает из Испании, а также из Великобритании, будут действовать другие протоколы, так как у этих стран разные графики снятия ограничений.

Испания не допустит иностранных туристов до 21 июня, за исключением некоторых испанских островов.

Финляндия отменила ограничения на поездки для туристов из и в Норвегию, Данию, Исландию, а также Эстонию, Латвию и Литву, где уровень заражения упал до уровня Финляндии.

Правительство Нидерландов позволяет с понедельника своим гражданам поездки с туристической целью в 16 европейских стран.

В некоторых странах право на въезд будет зависеть от того, где живет путешественник и куда направляется. Греция будет обязывать проходить карантины тех, кто прибывает из ряда аэропортов в восьми странах ЕС.

В Украине открылись аэропорты: как будет проходить самоизоляция и тестирование

В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из "оранжевых" или "красных" стран, таких как Португалия и Швеция.

Дания разрешит въезд туристов из Исландии, Германии и Норвегии, но не из Швеции - при условии, что те забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.

На прошлой неделе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон призвала государства-члены Шенгенского соглашения до понедельника отменить внутренний пограничный контроль, чтобы с июля начать постепенное открытие внешних границ Евросоюза.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

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Все по теме:

ЕС, Карантин, Шенгенская зона, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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