Страны ЕС открывают границы для внутренних путешественников

Ряд стран Евросоюза начинают открывать границы для внутренних путешественников. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
От Исландии до Греции - многие страны в понедельник ослабляют ограничения на границах для посетителей с ЕС и Шенгенской зоны.
Германия отменяет пограничный контроль и путешественникам с ЕС больше не нужно будет доказывать причину въезда в страну. Германия уже раньше открыла свои границы для соседних Австрии, Швейцарии и Франции.
Франция открывает свои границы для путешественников с ЕС и Шенгенской зоны. Прибывшие оттуда не будут помещены в карантин. Однако, для тех, кто прибывает из Испании, а также из Великобритании, будут действовать другие протоколы, так как у этих стран разные графики снятия ограничений.
Испания не допустит иностранных туристов до 21 июня, за исключением некоторых испанских островов.
Финляндия отменила ограничения на поездки для туристов из и в Норвегию, Данию, Исландию, а также Эстонию, Латвию и Литву, где уровень заражения упал до уровня Финляндии.
Правительство Нидерландов позволяет с понедельника своим гражданам поездки с туристической целью в 16 европейских стран.
В некоторых странах право на въезд будет зависеть от того, где живет путешественник и куда направляется. Греция будет обязывать проходить карантины тех, кто прибывает из ряда аэропортов в восьми странах ЕС.
В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из "оранжевых" или "красных" стран, таких как Португалия и Швеция.
Дания разрешит въезд туристов из Исландии, Германии и Норвегии, но не из Швеции - при условии, что те забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.
На прошлой неделе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон призвала государства-члены Шенгенского соглашения до понедельника отменить внутренний пограничный контроль, чтобы с июля начать постепенное открытие внешних границ Евросоюза.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.