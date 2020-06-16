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Лавров и Боррель провели обсуждение ситуации в Украине

Лавров и Боррель провели обсуждение ситуации в Украине
22:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В ЕС надеются, что Россия будет способствовать поиску политических решений, которые будут основываться на международных правилах и соглашениях.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине.

Об этом Боррель сообщил в своем Twitter.

В частности, отметил он, речь шла о международном сотрудничестве по коронавирусу и ситуации в Украине, Сирии, Ливии, а также Совместном всеобъемлющем плане действий (ядерное соглашение по Ирану 2015 года - Ред.) и других вопросах.

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"Мы рассчитываем на Россию, что она использует свое влияние для содействия в поиске политических решений, которые будут основываться на международных правилах и соглашениях", - заявил Боррель.

Как сообщает Европейская служба внешних связей, Жозеп Боррель во время видеоконференции призвал Сергея Лаврова добиться результатов в выполнении Минских соглашений.

"Боррель призвал Россию добиться дальнейшего прогресса в выполнении Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, они обсудили двусторонние отношения Евросоюза с РФ и ряд насущных региональных и международных вопросов.

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Вице-президент Европейской комиссии заявил, что реагирование на коронавирус требует международного взаимодействия и солидарности, особенно в отношении диагностики, лечения и разработки вакцины, а также оказания помощи уязвимому населению.

Отмечается, что стороны согласились, что сохранение Общего всеобъемлющего плана действий – ядерного соглашения по Ирану 2015 года - остается одним из главных приоритетов. При этом Боррель заметил, что единство среди участников этого соглашения, оставшихся сторонами соглашения, имеет решающее значение для решения задач, связанных с ядерными вопросами и вопросами санкций, и для возвращения к полному воплощению соглашения.

Также Боррель выразил надежду, что Лавров 30 июня примет участие в четвертой конференции в Брюсселе по поддержке будущего Сирии и региона, которая призвана сплотить международное сообщество для политического урегулирования при посредничестве ООН.

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Высокий представитель подчеркнул, что Россия имеет особую ответственность, чтобы добиться полного режима прекращения огня и возобновления политических переговоров под эгидой ООН.

Кроме того, Боррель и Лавров обсудили ситуацию в Ливии и выразили поддержку по поводу срочного согласования режима прекращения огня всеми сторонами.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке инициированных Украиной изменений в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Украина, ЕС.

Автор:

Телеграф
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