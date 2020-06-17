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Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Шотландии: фото

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Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Шотландии: фото
16:41 Сегодня Телеграф Фото: breakingavnews/Twitter
В Международном аэропорту шотландского города Абердин столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям Loganair и FlyBe. Пассажиров на борту обоих лайнеров во время инцидента не было, экипаж не пострадал.

Два самолета столкнулись на аэродроме в Международном аэропорту Абердина в Шотландии. Об этом сообщает Evening Express.

"В Международном аэропорту Абердина на аэродроме столкнулись два самолета", - говорится в сообщении.

На момент инцидента на борту обоих воздушных судов не было пассажиров.

Как сообщает газета, столкновение произошло во вторник вечером с участием самолетов авиакомпании Loganair и FlyBe.

По словам представителя Loganair, около 18 часов самолет Flybe Bombardier Q400, который готовился к вылету, въехал в региональный самолет Loganair Embraer 145.

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Британский Отдел по расследованию авиакатастроф начал расследование в установлении всех обстоятельств аварии.

Как сообщалось, два малых пассажирских самолета столкнулись в небе над западной частью Оттавы, обошлось без жертв.

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Все по теме:

Самолет, Шотландия, Абердин, Loganair и FlyBe.

Автор:

Телеграф
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