Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Шотландии: фото

В Международном аэропорту шотландского города Абердин столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям Loganair и FlyBe. Пассажиров на борту обоих лайнеров во время инцидента не было, экипаж не пострадал.

Два самолета столкнулись на аэродроме в Международном аэропорту Абердина в Шотландии. Об этом сообщает Evening Express.

"В Международном аэропорту Абердина на аэродроме столкнулись два самолета", - говорится в сообщении.

На момент инцидента на борту обоих воздушных судов не было пассажиров.

Как сообщает газета, столкновение произошло во вторник вечером с участием самолетов авиакомпании Loganair и FlyBe.

По словам представителя Loganair, около 18 часов самолет Flybe Bombardier Q400, который готовился к вылету, въехал в региональный самолет Loganair Embraer 145.

Британский Отдел по расследованию авиакатастроф начал расследование в установлении всех обстоятельств аварии.

Как сообщалось, два малых пассажирских самолета столкнулись в небе над западной частью Оттавы, обошлось без жертв.