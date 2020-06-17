Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Шотландии: фото

Два самолета столкнулись на аэродроме в Международном аэропорту Абердина в Шотландии. Об этом сообщает Evening Express.
"В Международном аэропорту Абердина на аэродроме столкнулись два самолета", - говорится в сообщении.
На момент инцидента на борту обоих воздушных судов не было пассажиров.
Как сообщает газета, столкновение произошло во вторник вечером с участием самолетов авиакомпании Loganair и FlyBe.
По словам представителя Loganair, около 18 часов самолет Flybe Bombardier Q400, который готовился к вылету, въехал в региональный самолет Loganair Embraer 145.
Британский Отдел по расследованию авиакатастроф начал расследование в установлении всех обстоятельств аварии.
Как сообщалось, два малых пассажирских самолета столкнулись в небе над западной частью Оттавы, обошлось без жертв.