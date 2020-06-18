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Четверг, 18.06.2020
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Пандемия: Еврокомиссия представила европейскую стратегию вакцинации

Пандемия: Еврокомиссия представила европейскую стратегию вакцинации
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 17 июня Стратегию ЕС в сфере вакцинации, которая имеет целью преодоление текущего кризиса COVID-19. Ключевым элементом такого подхода является объединение усилий европейских стран и всего мира для разработки и быстрого распространения эффективной и безопасной вакцины, разработка которой может занять от 12 до 18 месяцев или меньше, говорится в видеообращении президента Еврокомиссии, обнародованном на мультимедийном портале Евросоюза.

"Сегодня мы предлагаем нашу европейскую стратегию вакцинации. В ее основе - совместные действия на уровне ЕС, которые позволят всем странам-членам увеличить вероятность создания эффективной вакцины и обеспечить необходимый ее объем для наших граждан по приемлемой цене. Мы, таким образом, избегаем вредоносной конкуренции между собой и обнаруживаем настоящую европейскую солидарность... Наша экономика выйдет на полную скорость, и наша жизнь вернется к нормальной только тогда, когда мы будем иметь эффективную и безопасную вакцину против этого вируса", - отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что когда коронакризис нанес удар в феврале, он воспринимался только как кризис в сфере здравоохранения. После попыток отдельных стран-членов отвечать на него самостоятельно Европа быстро объединилась и встретила этот беспрецедентный вызов вместе. Сейчас Европа на пути к выходу из этого кризиса. Но уже очевидно, что ЕС, как и весь мир, будет вынужден учитывать проблемы в системе здравоохранения вместе с экономическими аспектами, которые тесно связаны друг с другом.

По ее словам, Европа будет действовать очень быстро, потому что в преодолении этой пандемии каждый день имеет значение. По данным Еврокомиссии, разработка универсальной и доступной вакцины, которую смогут себе позволить даже самые уязвимые страны, может занять от 12 до 18 месяцев или меньше, при условии быстрого прогресса в исследованиях.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже выступил координатором глобальной благотворительной инициативы, благодаря которой уже удалось мобилизовать почти 10 миллиардов евро. Но для достижения целей глобальной вакцинации нужно еще гораздо больше. Именно поэтому ЕС будет продолжать мобилизовать фонды и политические обязательства по всему миру.

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"Мы работаем над организацией глобального благотворительного саммита 27 июня. Мы обсуждаем с нашими глобальным партнерами, сколько стран согласятся объединить ресурсы для совместного резервирования будущей вакцины от (фармакологических) компаний, одновременно делая определенные исключения для стран с низким и средним доходом. В таком случае страны с высоким уровнем доходов будут действовать как инклюзивная международная группа покупателей. Такой подход будет стимулировать разработку и производство эффективной и безопасной вакцины и позволит сделать ее доступной всему миру для тех, кто в ней нуждается", - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что в условиях глобальной пандемии ответ на нее может быть только общим. Ведь Европа не является островом, и ее экономика тестно связана с остальным миром.

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"Только тогда, когда возобновится экономика наших торговых партнеров, экономика Европы сможет снова процветать. Только тогда, когда мир будет огражден от коронавируса, граждане Европы также будут в безопасности", - добавила фон дер Ляйен.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 8 295 151, из них 446 746 летальных, выздоровели 4 346 863 человека.

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Урсула фон дер Ляйен, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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