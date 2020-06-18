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НАТО активно готовится ко второй волне коронавируса

НАТО активно готовится ко второй волне коронавируса
Обновлено 22:57 Сегодня Телеграф Укринформ
Министры обороны НАТО договорились о новом плане операций в связи с возможной второй волной COVID-19, запас медицинского оборудования и фонд для приобретения критически важных предметов медицинского назначения.

Министры обороны НАТО, которые завершили сегодня двухдневные переговоры в формате телеконференции, согласовали пакет мер на случай возможной второй волны пандемии СOVID-19 и любых других подобных кризисов в сфере здравоохранения.

Об этом в четверг во время итоговой пресс-конференции рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мировые медицинские организации предупреждают, что мы можем увидеть вторую волну пандемии. Поэтому НАТО готовится предоставлять мощную поддержку гражданским усилием, если это случится. Сегодня министры приняли три решения. Мы согласовали новый оперативный план, который позволит оказывать поддержку союзникам и партнерам. Мы также решили сделать запасы медицинского оборудования и снабжения. Наконец, мы согласовали создание нового фонда, который позволит нам делать быстрые закупки медицинских товаров и услуг", - сказал Столтенберг.

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Он приветствовал тот факт, что многие из союзников согласились предоставить медицинское оборудование к этим запасам, которые есть, и сделать вклад в общее финансирование, что является признаком единства и солидарности Альянса.

"НАТО эффективно поддерживало союзников и партнеров во время первой волны СOVID-19. Мы готовы поддерживать друг друга в случае, если придет второй удар пандемии, чтобы уменьшить страдания и сохранить жизнь. В этом мы тесно сотрудничаем с Европейским Союзом и другими международными партнерами. Мы будем наращивать нашу готовность, чтобы дать ответ на любые проявления кризиса в сфере здравоохранения в будущем", - добавил генеральный секретарь Альянса.

Он отдельно отметил, что даже в условиях пандемии НАТО и все страны-союзницы прилагают усилия, чтобы обеспечить эффективность политики сдерживания и обороны Альянса.

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"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы наши силы сохраняли бдительность и были готовы ответить на любые угрозы. Важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратился в кризис в сфере безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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