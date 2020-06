В Германии жители "зараженной" многоэтажки пытались прорвать оцепление полиции

В Геттингене жители многоэтажки, закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их.

Столкновения произошли днем в субботу, 20 июня. Люди из окон своих квартир бросали в полицейских камни, шины и даже один компьютер, также подожгли некоторые предметы.

Несколько человек попытались свергнуть забор, которым огородили здание.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые из правоохранителей получили травмы.

#Germany #Coronavirus | Around 120 people are thought to be infected at the block of flats in the city of #Göttingen. Angry at being kept inside, residents threw stones, tires and a computer, before being forced back with tear gas. https://t.co/z4Q6N2l4ET pic.twitter.com/HAwnngPuqu

— Atlantide (@Atlantide4world) June 20, 2020