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В Германии жители "зараженной" многоэтажки пытались прорвать оцепление полиции

В Германии жители "зараженной" многоэтажки пытались прорвать оцепление полиции
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
В немецком Геттингене жители многоэтажки на "коронавирусном" карантине атаковали полицию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Геттингене жители многоэтажки, закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их.

Столкновения произошли днем в субботу, 20 июня. Люди из окон своих квартир бросали в полицейских камни, шины и даже один компьютер, также подожгли некоторые предметы.

Несколько человек попытались свергнуть забор, которым огородили здание.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые из правоохранителей получили травмы.

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По ориентировочным оценкам, среди около 700 жителей жилого комплекса может быть около 120 инфицированных. Всех жителей закрыли на карантин до 25 июня, чтобы предотватить дальнейшее распространение вируса. Это решение критиковали некоторые политики и жители из-за неблагоприятных условий проживания в доме.

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Германия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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