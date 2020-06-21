В Германии жители "зараженной" многоэтажки пытались прорвать оцепление полиции

В немецком Геттингене жители многоэтажки на "коронавирусном" карантине атаковали полицию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Геттингене жители многоэтажки, закрытой на карантин из-за локальной вспышки коронавируса, атаковали полицию, требуя выпустить их.

Столкновения произошли днем в субботу, 20 июня. Люди из окон своих квартир бросали в полицейских камни, шины и даже один компьютер, также подожгли некоторые предметы.

Несколько человек попытались свергнуть забор, которым огородили здание.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Некоторые из правоохранителей получили травмы.

#Germany #Coronavirus | Around 120 people are thought to be infected at the block of flats in the city of #Göttingen. Angry at being kept inside, residents threw stones, tires and a computer, before being forced back with tear gas. https://t.co/z4Q6N2l4ET pic.twitter.com/HAwnngPuqu — Atlantide (@Atlantide4world) June 20, 2020

По ориентировочным оценкам, среди около 700 жителей жилого комплекса может быть около 120 инфицированных. Всех жителей закрыли на карантин до 25 июня, чтобы предотватить дальнейшее распространение вируса. Это решение критиковали некоторые политики и жители из-за неблагоприятных условий проживания в доме.