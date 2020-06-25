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Число жертв COVID-19 в Италии близится к 35 тысячам

Число жертв COVID-19 в Италии близится к 35 тысячам
22:10 Сегодня Телеграф УНН
Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составила 34 человека. Всего с начала вспышки умерли более 34,6 тысячи человек, заявили в четверг в Департаменте гражданской защиты Италии.

Общее количество инфицированных коронавирусом, по состоянию на 25 июня достигло 239,7 тысяч человек, за последние сутки зафиксировали 296 новых случаев болезни, что фиксирует снижение количества распространение случаев COVID-19.

С начала эпидемии умерли 34 678 человек (в том числе за сутки зафиксировали 34 смерти, данный показатель вырос по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 186 725 человек, что снова больше за число инфицированных в сутки.

Также отметим, что итальянские ведомства объявили об использовании новой инфографики касательно COVID-19.

К примеру, 23 июня сообщалось о смерти — 18 человек.

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Добавим, власти Италии объявили о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантина, которые “создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны”, писали местные СМИ со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте.

Снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось.

Среди послаблений, заработавших 4 мая — разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Раньше за это был предусмотрен штраф.

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Молодым людям до 18 лет позволят посещения родственников при условии использования масок и перчаток (ранее это допускалось лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

С 4 мая заработали новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метрополитен будут позволять входить только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя, и на расстоянии друг от друга. На станциях можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга.

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Все по теме:

Италия, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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