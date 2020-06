В центре Глазго мужчина напал с ножом на прохожих: есть погибшие (Видео)

В центре шотландского города Глазго мужчина совершил нападение с ножом на людей, двух из них ранив смертельно. Полиция застрелила нападавшего.

Об этом сообщает BBC.

«Мужчина был застрелен полицией после того, как совершил нападение с ножом в гостинице в центре Глазго. В результате инцидента погибли еще 2 человека. А число раненых составляет сейчас 6. Всех пострадавших быстро госпитализировали», - сказано в сообщении.

Police are dealing with a major incident in Glasgow city centre after reports of a multiple stabbing.

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 26, 2020