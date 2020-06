"Прощай большая птичка": Air France отказалась от эксплуатации A380 из-за коронакризиса

"После всего лишь 11 лет эксплуатации самолеты A380 больше не будут использоваться авиакомпанией Air France", - говорится в сообщении

Отмечается, что Air France планировала использовать свои A380 по крайней мере до 2022 года. Но конец эксплуатации производимого концерном Airbus гигантского самолета еще больше ускорился в связи с пандемией и проседанием авиатрафика. Еще ранее в авиакомпании заявили об убыточности самолета, а Airbus объявил о прекращении его производства в конце 2019 года.

Авиакомпания 26 июня выполнила последний прощальный рейс F-HPJH - самолет был поставлен компании Air France всего восемь лет назад, в мае 2012 года. На борту спецрейсу находилось 516 сотрудников перевозчика, которые работали над самолетом. Он пролетел через всю Францию и вернулся в парижский аэропорт Шарль де Голль, проведя в воздухе около двух часов и 20 минут.

"Легендарный A380 прощается с нами и совершает свой последний полет сегодня, в пятницу 26 июня. Прощай, большая птичка!" - говорится в Twitter авиакомпании.

