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"Прощай большая птичка": Air France отказалась от эксплуатации A380 из-за коронакризиса

"Прощай большая птичка": Air France отказалась от эксплуатации A380 из-за коронакризиса
14:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
Французская авиакомпания Air France, объявившая в марте, что выводит A380 из своего парка, попрощалась со своим самым большим пассажирским самолетом в пятницу, 26 июня. Об этом сообщает BFMTV.

"После всего лишь 11 лет эксплуатации самолеты A380 больше не будут использоваться авиакомпанией Air France", - говорится в сообщении

Отмечается, что Air France планировала использовать свои A380 по крайней мере до 2022 года. Но конец эксплуатации производимого концерном Airbus гигантского самолета еще больше ускорился в связи с пандемией и проседанием авиатрафика. Еще ранее в авиакомпании заявили об убыточности самолета, а Airbus объявил о прекращении его производства в конце 2019 года.

Авиакомпания 26 июня выполнила последний прощальный рейс F-HPJH - самолет был поставлен компании Air France всего восемь лет назад, в мае 2012 года. На борту спецрейсу находилось 516 сотрудников перевозчика, которые работали над самолетом. Он пролетел через всю Францию и вернулся в парижский аэропорт Шарль де Голль, проведя в воздухе около двух часов и 20 минут.

"Легендарный A380 прощается с нами и совершает свой последний полет сегодня, в пятницу 26 июня. Прощай, большая птичка!" - говорится в Twitter авиакомпании.

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Главный исполнительный директор Air France Анн Ригайль поблагодарила пилотам, механикам, бортпроводникам, наземному персоналу и другим работникам, которые заставили А380 летать.

Этот тип самолетов в целом перевез 18 миллионов пассажиров авиакомпании, совершив 40 тысяч перелетов. Всего во флоте авиакомпании десять самолетов А380.

Этот самолет будет заменен на А350, который стал крупнейшим в Airbus после отказа от А380. В частности, Air France-KLM заказала в конце 2019 года еще 10 самолетов А350-900, доведя количество заказанных французской компанией А350 до 38, три из которых уже поставлены. Это меньший самолет (324 места вместо 500 для А380), но его эксплуатация обходится дешевле.

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Франция, Самолет, Air France, А380.

Автор:

Телеграф
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