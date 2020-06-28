В Нидерландах уже более 50 тысяч зараженных коронавирусом

В Нидерландах за сутки выявлено 74 новых больных COVID-19.

В Нидерландах, по состоянию на 28 июня, число заболевших возросло до 50 147 человек.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

“За последние сутки выявлено 74 новых больных COVID-19, госпитализированы 3 человека. Всего в стране 50 147 больных, 6 105 человек умерли”, - отмечают в RIVM.

Напоминаем, в Нидерландах с 1 июня общественный транспорт возобновил работу по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

В стране заработали театры, музеи, кинотеатры и рестораны.