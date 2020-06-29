В Чехии зафиксировали сильный рост заболеваемости коронавирусом

В Чехии сильна растет число зараженных коронавирусом.

Суточный прирост числа инфицированных в Чехии составил 260 человек - это самый высокий показатель за период с 8 апреля, в три раза превышающий число новых заражений, зафиксированное сутками ранее.

Об этом сообщает DW.

В общей сложности в Чехии зафиксировано 11 298 случаев, 347 человек скончались.

Как сообщили в министерстве здравоохранения в Праге, рост числа новых заражений связан с большим числом проводимых тестов, в частности среди сотрудников инкубаторов.

Напомним, 28 июня мир пересек отметки в 10 млн инфицированных коронавирусом и 500 тысяч умерших от инфекции COVID-19.