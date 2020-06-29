Положительная тенденция: В Польше снижается число активных больных COVID-19

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника выявлено 247 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 6 человека из числа ранее заболевших скончались, 349 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 28 июня, сообщалось о 193 новых случаях заболевания COVID-19, 3 человека из числа ранее заболевших скончались, 576 выздоровели.

27 июня было 319 новых случаях заболевания COVID-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 754 выздоровели.

26 июня - 276 новых инфицированных , 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 564 выздоровели.

25 июня - 298 новых случаях инфицирования за сутки, 16 умерших и 520 выздоровевших за сутки;

24 июня –294 новых инфицированных за сутки и 21 умершем, а 561 – выздоровел;

23 июня –300 новых случаях инфицирования и 16 смертях, 497 – выздоровели;

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 11 813 человек, днем ранее было 11 921 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 34 154 случаев инфицирования, умерли 1 444 человек, выздоровели – 20 897 человек.