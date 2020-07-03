Коронавирус вернулся: в столице Сербии вновь объявили чрезвычайное положение

В столице Сербии Белграде объявлено чрезвычайное положение и введен ряд ограничений из-за заболеваемости COVID-19.

"Сербия 3 июля объявила чрезвычайное положение в столице Белграде и заново ввела ряд ограничений, пытаясь замедлить распространение коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, правительство сделало обязательным ношение масок в закрытых публичных помещениях и в общественном транспорте. Оно также ограничило время работы клубов и кафе - с 6 утра до 11 вечера, а предельное количество людей на массовых собраниях - до 100 человек в помещении и до 500 под открытым небом.

За неиспользование масок гражданам грозят штрафы.

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал новые меры накануне. Чрезвычайное положение в столице вступает в силу сразу. Городская власть предусматривает, что правила пересмотрят в ближайшие две недели.

По состоянию на 2 июля Сербия сообщала о 359 новых больных COVID-19, 80% из них - в Белграде и его окрестностях, где живет треть всего 7-миллионного населения страны.

Из-за вспышки в студенческих общежитиях Вучич приказал их закрыть, что повлекло студенческие акции протеста. Впоследствии Министерство образования сообщило об отмене этого решения, заявив, что студенты могут оставаться в общежитии до 20 июля.

Между тем местные органы власти в центральной и западной частях Сербии уже заявили о введении чрезвычайного положения в городах из-за роста заболеваемости, начавшегося после ослабления карантина.

Всего в Сербии коронавирусной болезнью заболели 15 195 человек, из них 287 умерли.

По данным Worldometer, в мире в целом подтверждены 11 084 167 случаев заражения коронавируса, в частности 526 358 летальных, выздоровели 6 208 643 человека.