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COVID-2019 (Коронавирус)
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ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут

ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
22:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу вновь призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения COVID-19, передают западные СМИ.

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация (в разных странах - ред.) не лжет", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Многие страны уже отказались от карантинных мер, веденных в борьбе с эпидемией коронавируса. Так, в субботу с 6:00 утра по британскому времени в Англии пабы и рестораны смогут начать принимать посетителей. Также на выходных в Соединенном Королевстве заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.

Коронавирус: Харьков ужесточил карантин

Накануне было опубликовано исследование, проведенное экспертами из группы по геномике COVID-19 из Шеффилда (Англия), в котором утверждается, что новый штамм коронавируса "стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии".

При этом исследователи подчеркнули, что нет свидетельств того, что преобладающий штамм - G614 - вызывает более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм коронавируса.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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