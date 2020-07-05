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Коронавирус: в Германии ввели новое правило для владельцев домашних животных

Коронавирус: в Германии ввели новое правило для владельцев домашних животных
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
В Германии владельцы домашних животных, которые заразились коронавирусом, должны будут информировать об этом ветеринарные органы. Такое решение утвердил немецкий Бундесрат - представительство федеральных земель.

"О домашних животных, которые были заражены SARS-CoV-2, в будущем надо будет сообщать ответственные ветеринарные органы", - говорится в документе.

Целью такого шага является изучение возникновения и распространения заболевания у животных. Предыдущие исследования показали, что, например, собаки, кошки, хомяки подвержены заражению, но разным образом; так же у них отличаются клинические проявления, симптоматика и выздоровление.

Поэтому вирусологи хотят исследовать ареал видов, которые могут заразиться, пути инфицирования и взаимодействия между животными, людьми и окружающей средой, чтобы выявить риски для здоровья владельцев домашних животных и их самих, и принять соответствующие меры для защиты.

В то же время, как подчеркивается, новое законодательство не возлагает на собственников обязанности тестировать своих любимцев.

Данных по количеству инфицированных животных пока нет.

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По данным Института Роберта Коха, по состоянию на 5 июля в ФРГ зарегистрировано всего 196 335 случаев заражения коронавирусом, из них 239 за последние сутки. За время эпидемии в стране умерло 9012 человек, выздоровели около 181 500.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире выявлено 11 416 898 случаев заражения коронавирусом, из них 534 273 летальных, выздоровели 6 465 297 человек.

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Германия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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