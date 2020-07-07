Коронавирус в Польше: за сутки зафиксировано более 200 случаев болезни

За минувшие сутки в Польше выявлены 205 новых случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека умерли. Общее количество инфицированных возросло до 36 155, а тех, кто вылечился, до 23 966 человек. Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 36 155; 1 521 человек умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше подтверждены 205 новых случаев инфицирования, умерли 4 больных.

На сегодняшний день в Польше выздоровели уже 23 966 человек.

В больницах страны находится 173 190 пациентов с коронавирусом, 83 767 человек - на домашнем карантине, 12 118 человек под эпидемиологическим наблюдением.

В настоящее время в Польше проведены более 1,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 16 тысяч.

Как сообщалось, главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн. В общей сложности среди польских горняков выявлены более 6 тыс. инфицированных коронавирусом.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. С 1 июля возобновлено авиасообщение между Польшей и Украиной. Между странами также действует автобусное сообщение.