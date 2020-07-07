Выборы в Польше: Минздрав страны не фиксирует вспышку коронавируса

Первый тур президентских выборов в Польше не принес вспышки инфицирования коронавирусом. Об этом во время брифинга для СМИ заявил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

"На сегодняшний день ситуация под контролем: уровень заболеваемости в Польше снижается. Мы не наблюдаем роста заболеваемости после первого тура выборов", - отметил Андрусевич.

Он добавил, что поведение поляков во время выборов было "очень ответственным".

Польские СМИ информируют о единичных случаях инфицирования коронавирусом членов избирательных комиссий. Например, у члена одной из участковых комиссий в Мазовецком воеводстве на востоке Польши обнаружено инфицирование коронавирусом. Поэтому остальные девять членов комиссии ожидают результатов тестов на COVID-19.

За прошедшие сутки в Польше обнаружено 205 новых случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека умерли. Общее количество инфицированных возросло до 36 155, а тех, кто вылечился, - до 23 966.