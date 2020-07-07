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Новому премьеру Франции существенно урезали зарплату

Новому премьеру Франции существенно урезали зарплату
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс потерял в зарплате более €40 тысяч. Долгое время он занимал государственные должности.

Французские СМИ подсчитали потери в зарплате новоназначенного главы правительства страны Жана Кастекса, который до последнего времени занимал несколько государственных должностей.

Соответствующие подсчеты провел журнал L'Obs.

"Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс до назначения на эту должность был очень хорошо оплачиваемым чиновником. В прошлом году он заработал свыше 208 тысяч евро "чистыми" за счет зарплат, полученных на нескольких государственных постах", - пишет издание.

Теперь, после карьерного взлета, состояние Жана Кастекса может уменьшиться. По оценкам СМИ, он получал €160 тыс. на год на должности межведомственного уполномоченного по организации Олимпийских и Паралимпийских игр-2024. Еще €22 тыс. годовых он зарабатывал, как мэр коммуны города Прад на юго-западе Франции. Кроме того, примерно €25 тыс. в год Кастексу платили как советнику департамента и €2 тыс. – советнику муниципалитета. Таким образом, в прошлом году он заработал более €208 тыс.

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После назначения на должность премьер-министра Кастекс обязан сложить полномочия межведомственного уполномоченного по организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Таким образом, его годовая зарплата составит около €140 тыс. Глава правительства также заявил, что уволится с должности мэра города Прайд, хотя и останется членом муниципального совета. Если он оставит за собой пост советника департамента (закон не запрещает этого), то его заработок может составлять €165 тыс. в год.

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Франция, Премьер-министр.

Автор:

Телеграф
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