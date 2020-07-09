В Лондоне строительный кран рухнул на жилые дома: есть погибший и раненные

На жилые дома в Лондоне упал 20-метровый строительный кран. О происшествии сообщил ряд британских СМИ.

Кран упал на строительную площадку, задев два соседних дома. У одного из них обвалилась часть крыши, также серьезно пострадал верхний этаж. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще 4 человека получили ранения.

Кроме того, несколько человек оказались заблокированным внутри зданий. Чтобы их деблокировать, привлекли спасателей.

На месте прибыли несколько пожарных команд и бригад "скорой". Причина падения крана пока неизвестна.

По данным СМИ, погибшей является женщина, тело которой нашли на втором этаже одного из домов. Двух пострадавших доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Остальным оказали помощь на месте.