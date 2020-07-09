Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования COVID-19: коронавирус может вызвать серьезные нарушения в работе мозга и не только
Исследования COVID-19: коронавирус может вызвать серьезные нарушения в работе мозга и не только
Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
Ученые разгадали новую лунную "загадку"

В Лондоне строительный кран рухнул на жилые дома: есть погибший и раненные

В Лондоне строительный кран рухнул на жилые дома: есть погибший и раненные
Обновлено 00:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
На жилые дома в Лондоне упал 20-метровый строительный кран. О происшествии сообщил ряд британских СМИ.

Кран упал на строительную площадку, задев два соседних дома. У одного из них обвалилась часть крыши, также серьезно пострадал верхний этаж. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще 4 человека получили ранения.

Кроме того, несколько человек оказались заблокированным внутри зданий. Чтобы их деблокировать, привлекли спасателей.

На месте прибыли несколько пожарных команд и бригад "скорой". Причина падения крана пока неизвестна.

В "черном списке" 25 россиян: Лондон впервые ввел санкции отдельно от ЕС

По данным СМИ, погибшей является женщина, тело которой нашли на втором этаже одного из домов. Двух пострадавших доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Остальным оказали помощь на месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Лондон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
04 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
05 Красавица Хейли Болдуин похвасталась шикарной фигурой в летнем платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стефанишина провела первую встречу с генсеком НАТО: передала письмо от Зеленского
Стефанишина провела первую встречу с генсеком НАТО
Предоставляли услуги в Крыму: Минфин США наказал Amazon
Предоставляли услуги в Крыму: Минфин США наказал Amazon
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Джамала поделилась нежными снимками из роддома
Джамала поделилась нежными снимками из роддома
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь