Денег вдвое меньше, а хейта – вдвое больше: Лободу "распекли" в сети за концерт для россиянки

Певица выступила на дне рождения российской угольной магнатки

Светлана Лобода, которая выехала из России после полномасштабного вторжения, продолжает выступать за границей, при этом не давая концертов в Украине. Недавно певица стала звездной гостьей на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной. Этот "шабаш" проходил на Пхукете и вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Лобода выступала на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной. Фото: коллаж "Телеграф"

Как заявил российский продюсер Сергей Дворцов в комментарии пропагандистскому изданию "Газета.Ru", Светлана Лобода могла заработать на корпоративе у Дробиной около 15 млн рублей. При этом он отмечает, что это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее за свои частные выступления.

А вот хейта Лободе за выступление для российской магнатки в Таиланде насыпали как украинцы, так и россияне. В России считают, что певица донатит на ВСУ и вообще называют ее врагом народа. Впрочем, как и саму Дробину — ее тоже раскритиковали за поддержку ВСУ через гонорар Лободе.

Вот они враги России

Что ж удивляться

А Лобода то за деньги и на русском споет, и поговорит

Лобода "русских имеет и использует", как говорила еще одна наша хохлушка

Ну вот и заработала статью за финансирование ВСУ. Надеюсь правоохранительные органы устроят этой "хозяйке медной горы" проверку и привлекут к ответственности

Лобода все хуже и хуже

Комментарии российских пользователей под видео с Лободой

Украинцы в комментариях к видео с Лободой в Таиланде также возмутились ее выступлению на этом корпоративе. Хотя нашлись и те, кто защищает певицу, отмечая, что она эти деньги возможно направляет на помощь Украине.

А что, кто-то верил, что для Лободы деньги не главное?

Защищайте дальше

Ходите и дальше на ее концерты

Деньги не пахнут

За деньги — да

Я не удивлена. Тем более, ей хорошо платят, а жить за что-то нужно. Поэтому и пляшет за хороший гонорар.

Да откуда вы знаете, что она потом делает с этими деньгами? Может она потом все донатит?

Ну и что? Главное, что у нее проукраинская позиция. Плюс те все заработанные деньги пойдут против них же самих.

И правильно. Нужно деньги из РФ забирать в Украину.

Комментарии украинских пользователей под видео с Лободой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лобода "тайно" развлекала россиян. И кто такой Никита Хайкин, на свадьбе которого выступила украинка.