Денег вдвое меньше, а хейта – вдвое больше: Лободу "распекли" в сети за концерт для россиянки

Галина Струс
Читати українською
Светлану Лободу раскритиковали как украинцы, так и россияне Новость обновлена 13 января 2026, 14:35
Светлану Лободу раскритиковали как украинцы, так и россияне. Фото Коллаж "Телеграф"

Певица выступила на дне рождения российской угольной магнатки

Светлана Лобода, которая выехала из России после полномасштабного вторжения, продолжает выступать за границей, при этом не давая концертов в Украине. Недавно певица стала звездной гостьей на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной. Этот "шабаш" проходил на Пхукете и вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Лобода на дне рождения Дробиной
Лобода выступала на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной. Фото: коллаж "Телеграф"

Как заявил российский продюсер Сергей Дворцов в комментарии пропагандистскому изданию "Газета.Ru", Светлана Лобода могла заработать на корпоративе у Дробиной около 15 млн рублей. При этом он отмечает, что это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее за свои частные выступления.

А вот хейта Лободе за выступление для российской магнатки в Таиланде насыпали как украинцы, так и россияне. В России считают, что певица донатит на ВСУ и вообще называют ее врагом народа. Впрочем, как и саму Дробину — ее тоже раскритиковали за поддержку ВСУ через гонорар Лободе.

  • Вот они враги России
  • Что ж удивляться
  • А Лобода то за деньги и на русском споет, и поговорит
  • Лобода "русских имеет и использует", как говорила еще одна наша хохлушка
  • Ну вот и заработала статью за финансирование ВСУ. Надеюсь правоохранительные органы устроят этой "хозяйке медной горы" проверку и привлекут к ответственности
  • Лобода все хуже и хуже
Лобода, концерт на Пхукете
Комментарии российских пользователей под видео с Лободой

Украинцы в комментариях к видео с Лободой в Таиланде также возмутились ее выступлению на этом корпоративе. Хотя нашлись и те, кто защищает певицу, отмечая, что она эти деньги возможно направляет на помощь Украине.

  • А что, кто-то верил, что для Лободы деньги не главное?
  • Защищайте дальше
  • Ходите и дальше на ее концерты
  • Деньги не пахнут
  • За деньги — да
  • Я не удивлена. Тем более, ей хорошо платят, а жить за что-то нужно. Поэтому и пляшет за хороший гонорар.
  • Да откуда вы знаете, что она потом делает с этими деньгами? Может она потом все донатит?
  • Ну и что? Главное, что у нее проукраинская позиция. Плюс те все заработанные деньги пойдут против них же самих.
  • И правильно. Нужно деньги из РФ забирать в Украину.
Лобода, концерт на Пхукете
Комментарии украинских пользователей под видео с Лободой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лобода "тайно" развлекала россиян. И кто такой Никита Хайкин, на свадьбе которого выступила украинка.

