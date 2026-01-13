Денег вдвое меньше, а хейта – вдвое больше: Лободу "распекли" в сети за концерт для россиянки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 504
Певица выступила на дне рождения российской угольной магнатки
Светлана Лобода, которая выехала из России после полномасштабного вторжения, продолжает выступать за границей, при этом не давая концертов в Украине. Недавно певица стала звездной гостьей на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной. Этот "шабаш" проходил на Пхукете и вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.
Как заявил российский продюсер Сергей Дворцов в комментарии пропагандистскому изданию "Газета.Ru", Светлана Лобода могла заработать на корпоративе у Дробиной около 15 млн рублей. При этом он отмечает, что это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее за свои частные выступления.
А вот хейта Лободе за выступление для российской магнатки в Таиланде насыпали как украинцы, так и россияне. В России считают, что певица донатит на ВСУ и вообще называют ее врагом народа. Впрочем, как и саму Дробину — ее тоже раскритиковали за поддержку ВСУ через гонорар Лободе.
- Вот они враги России
- Что ж удивляться
- А Лобода то за деньги и на русском споет, и поговорит
- Лобода "русских имеет и использует", как говорила еще одна наша хохлушка
- Ну вот и заработала статью за финансирование ВСУ. Надеюсь правоохранительные органы устроят этой "хозяйке медной горы" проверку и привлекут к ответственности
- Лобода все хуже и хуже
Украинцы в комментариях к видео с Лободой в Таиланде также возмутились ее выступлению на этом корпоративе. Хотя нашлись и те, кто защищает певицу, отмечая, что она эти деньги возможно направляет на помощь Украине.
- А что, кто-то верил, что для Лободы деньги не главное?
- Защищайте дальше
- Ходите и дальше на ее концерты
- Деньги не пахнут
- За деньги — да
- Я не удивлена. Тем более, ей хорошо платят, а жить за что-то нужно. Поэтому и пляшет за хороший гонорар.
- Да откуда вы знаете, что она потом делает с этими деньгами? Может она потом все донатит?
- Ну и что? Главное, что у нее проукраинская позиция. Плюс те все заработанные деньги пойдут против них же самих.
- И правильно. Нужно деньги из РФ забирать в Украину.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лобода "тайно" развлекала россиян. И кто такой Никита Хайкин, на свадьбе которого выступила украинка.