Грошей удвічі менше, а хейту – вдвічі більше: Лободу "розпекли" у мережі за концерт для росіянки

Співачка виступила на дні народження російської вугільної магнатки

Світлана Лобода, яка виїхала з Росії після повномасштабного вторгнення, продовжує виступати за кордоном, не даючи при цьому концертів в Україні. Нещодавно співачка стала зірковою гостею на дні народження російської бізнес-леді Олени Дробіної. Цей "шабаш" проходив на Пхукеті та викликав неоднозначну реакцію у соцмережах.

Лобода виступала на дні народження російської бізнес-леді Олени Дробіної. Фото: колаж "Телеграф"

Як заявив російський продюсер Сергій Дворцов у коментарі пропагандистському виданню "Газета.Ru", Світлана Лобода могла заробити на корпоративі у Дробіної близько 15 млн рублів. При цьому він зазначає, що це вдвічі менше, ніж співачка вимагала раніше за свої приватні виступи.

А ось хейту Лободі за виступ для російської магнатки у Таїланді насипали як українці, так і росіяни. У Росії вважають, що співачка донатить на ЗСУ і взагалі називають її ворогом народу. Втім, як і саму Дробіну — її теж розкритикували за підтримку ЗСУ через гонорар Лободі.

Ось вони вороги Росії.

Що ж дивуватися.

А Лобода то за гроші і російською заспіває, і поговорить.

Лобода "росіян має і використовує", як говорила ще одна наша хохлушка.

Ну от і заробила статтю за фінансування ЗСУ. Сподіваюся правоохоронні органи влаштують цій "господині мідної гори" перевірку та притягнуть до відповідальності.

Лобода все гірше та гірше.

Коментарі російських користувачів під відео з Лободою

Українці у коментарях до відео з Лободою у Таїланді також обурилися її виступу на цьому корпоративі. Хоча знайшлися й ті, хто захищає співачку, зазначаючи, що вона ці гроші, можливо, спрямовує на допомогу Україні.

А що хтось вірив, що для Лободи гроші не головне?

Захищайте далі.

Ходіть і далі на її концерти.

Гроші не пахнуть.

За гроші — так.

Я не здивована. Тим паче їй добре платять, а жити за щось треба. Тому й танцює за гарний гонорар.

Та звідки ви знаєте, що вона потім робить із цими грошима? Може, вона потім все донатить?

Ну то й що? Головне, що має проукраїнську позицію. Плюс ті всі зароблені гроші підуть проти них самих.

І правильно. Потрібно гроші із РФ забирати в Україну.

Коментарі українських користувачів під відео з Лободою

