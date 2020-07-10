Пандемия COVID-19: В Польше за сутки зафиксировали 265 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Польше зафиксировано 265 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 человек умерли.

Общее количество инфицированных возросло до 37 216, а тех, кто вылечился, - до 26 048 человек. Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 37 216; 1562 человека умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 265 новых случаев инфицирования, умерли 11 больных.

По состоянию на сегодняшний день в Польше выздоровели уже 26 048 человек.

В больницах страны находятся 1597 пациентов с коронавирусом, 86 712 человек - на домашнем карантине, 21 754 человек - под эпидемиологическим контролем.

В настоящее время в Польше проведено более 1,7 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 24 000.

Как сообщалось, главным очагом вспышки COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн. Всего среди польских горняков обнаржено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. В Силезском воеводстве за сутки зафиксировано 88 новых случаев инфицирования коронавирусом, что составляет 33% от общего количества.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. С 1 июля восстановлено авиасообщение между Польшей и Украиной. Между странами также восстановлено автобусное сообщение.