Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Участник группы Queen о съемках второй части "Богемской рапсодии": Я не хочу видеть это
Участник группы Queen против съемок второй части "Богемской рапсодии"

Пандемия COVID-19: В Польше за сутки зафиксировали 265 новых случаев коронавируса

Пандемия COVID-19: В Польше за сутки зафиксировали 265 новых случаев коронавируса
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ
За прошедшие сутки в Польше зафиксировано 265 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 человек умерли.

Общее количество инфицированных возросло до 37 216, а тех, кто вылечился, - до 26 048 человек. Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 37 216; 1562 человека умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 265 новых случаев инфицирования, умерли 11 больных.

По состоянию на сегодняшний день в Польше выздоровели уже 26 048 человек.

Эпидемия COVID-19: Греция потребует тест на коронавирус у туристов, въезжающих через границу с Болгарией

В больницах страны находятся 1597 пациентов с коронавирусом, 86 712 человек - на домашнем карантине, 21 754 человек - под эпидемиологическим контролем.

В настоящее время в Польше проведено более 1,7 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 24 000.

Как сообщалось, главным очагом вспышки COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн. Всего среди польских горняков обнаржено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. В Силезском воеводстве за сутки зафиксировано 88 новых случаев инфицирования коронавирусом, что составляет 33% от общего количества.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. С 1 июля восстановлено авиасообщение между Польшей и Украиной. Между странами также восстановлено автобусное сообщение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Заболевание, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
03 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
04 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Ливни в Пакистане: Жертвами непогоды стали не менее 15 человек
Ливни в Пакистане: Жертвами стихии стали не менее 15 человек
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Настоящая стройняшка: Алена Шоптенко показала фигуру в бикини (Фото)
Алена Шоптенко показала фигуру в бикини (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь