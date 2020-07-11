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COVID-19: Черногория ввела новые правила въезда для украинцев

COVID-19: Черногория ввела новые правила въезда для украинцев
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Власти Черногории уточнили, что туристам из Украины и Беларуси разрешен въезд без карантинных ограничений только в случае организованного прибытия авиатранспортом. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

"Власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси... Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это означает, что у авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличие теста на коронавирус не требуется, тогда как путешественникам, следующим в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь свежий (сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы) тест с отрицательным результатом.

В Посольстве Украины в Черногории подчеркнули, что в связи с принятым накануне решением хорватской стороны об обязательности отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну с туристической целью "зеленого транзитного коридора" уже не существует, и для транзитного проезда через Хорватию в Черногорию тест необходим.

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Как известно, 8 июля Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означало, что украинские туристы не должны проходить медицинское тестирование перед поездкой.

В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности и Украины. В то же время для туристов и лиц, которые едут в Хорватию с другой деловой целью и ради учебы, самоизоляция не нужна при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, взятого, не более, чем за 48 часов (считая со времени забора материала для исследования до прибытия на пограничный переход).

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Все по теме:

Украина, Черногория, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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