"Самая старая профессия нуждается в вашей помощи": немецкие секс-работники требовали открытия борделей

"Самая старая профессия нуждается в вашей помощи", - написано на одном из плакатов. Как сообщается, некоторые протестующие носили театральные маски, в то время как один играл на скрипке.

Ассоциация секс-работников, которая организовала протест, говорит, что длительное закрытие лицензированных помещений вынуждает некоторых лиц выходить на улицу, что является незаконным и гораздо опаснее и негигиеничным способом работы.

По мнению ассоциации, бордели могут легко внедрить мероприятия по пандемической безопасности, принятые другими отраслями, включая маски для лица, вентиляцию помещений и запись контактных данных посетителей.

"Проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом, массаж, косметика или даже танцы или контактные виды спорта", - говорится в сообщении ассоциации.

"Гигиена - часть бизнеса в области проституции", - добавляют они.

#Sexworkers staged a protest in #Hamburg's red-light district on Saturday, demanding that brothels be allowed to reopen from their prolonged closure due to the #COVID-19 epidemic.#Germany pic.twitter.com/8u9TEUY1xD

— Ruptly (@Ruptly) July 12, 2020