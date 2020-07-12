Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: Венгрия закрыла границу для украинцев
Пандемия: Венгрия закрыла границу для украинцев
"Священная тема": Путина "внутренне коробит" от слов Зеленского
"Священная тема": Путина "внутренне коробит" от слов Зеленского
Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена
Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

"Самая старая профессия нуждается в вашей помощи": немецкие секс-работники требовали открытия борделей

"Самая старая профессия нуждается в вашей помощи": немецкие секс-работники требовали открытия борделей
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Проститутки немецкого Гамбурга провели демонстрацию, требуя открытия борделей, закрытых вследствие пандемии коронавируса. Как сообщает Reuters, секс-работники считают, что бордели являются не более опасными, чем магазины, рестораны и бары, чья деятельность вновь разрешена.

"Самая старая профессия нуждается в вашей помощи", - написано на одном из плакатов. Как сообщается, некоторые протестующие носили театральные маски, в то время как один играл на скрипке.

Ассоциация секс-работников, которая организовала протест, говорит, что длительное закрытие лицензированных помещений вынуждает некоторых лиц выходить на улицу, что является незаконным и гораздо опаснее и негигиеничным способом работы.

По мнению ассоциации, бордели могут легко внедрить мероприятия по пандемической безопасности, принятые другими отраслями, включая маски для лица, вентиляцию помещений и запись контактных данных посетителей.

"Проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом, массаж, косметика или даже танцы или контактные виды спорта", - говорится в сообщении ассоциации.

"Гигиена - часть бизнеса в области проституции", - добавляют они.

"Деньги у нас закончились": квартал красных фонарей Амстердама открывает двери для посетителей

Напомним, проституция - легальный бизнес в Германии уже почти два десятилетия. Чтобы замедлить распространение вируса, власти страны в прошлом месяце закрыла борделе вместе с другими не критично важными предприятиями, такими как рестораны и ночные клубы. Как следствие - тысячи иностранных проституток в Германии стали бездомными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Гамбург, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
02 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса
В РФ завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь