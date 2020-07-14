В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"

Из списка собираются исключить Черногорию и Сербию из-за вспышек COVID-19, которые фиксировали в последнее время.
Данное решение предложили представители Германии и поддержали во Франции, Испании и Нидерландах.
При этом добавление в список США даже не упоминалось в обсуждении.
Также был поднят вопрос исключить из списка Алжир и Марокко, но большинство выступили против такого решения.
Кроме этого предложения включить в список ОАЭ, Израиль, Ливию и Иорданию, были отклонены.
В целом сам список стран "зеленой зоны" будет включать в себя:
Ранее сообщалось, что в Польше наблюдается превышение числа новых зараженных коронавирусом над количеством выздоровевших.