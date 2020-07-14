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В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"

В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В ЕС намерены сократить список стран "зеленой зоны" до 13. Об этом сообщает Reuters.

Из списка собираются исключить Черногорию и Сербию из-за вспышек COVID-19, которые фиксировали в последнее время.

Данное решение предложили представители Германии и поддержали во Франции, Испании и Нидерландах.

При этом добавление в список США даже не упоминалось в обсуждении.

Также был поднят вопрос исключить из списка Алжир и Марокко, но большинство выступили против такого решения.

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Кроме этого предложения включить в список ОАЭ, Израиль, Ливию и Иорданию, были отклонены.

В целом сам список стран "зеленой зоны" будет включать в себя:

  • Алжир,
  • Австралию,
  • Канаду,
  • Китай,
  • Грузию,
  • Японию,
  • Марокко,
  • Новую Зеландию,
  • Руанду,
  • Южную Корею,
  • Таиланд,
  • Тунис,
  • Уругвай.

Ранее сообщалось, что в Польше наблюдается превышение числа новых зараженных коронавирусом над количеством выздоровевших.

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ЕС, Евросоюз, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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