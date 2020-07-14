В Евросоюзе планирут сократить список стран "зеленой зоны"

В ЕС намерены сократить список стран "зеленой зоны" до 13. Об этом сообщает Reuters.

Из списка собираются исключить Черногорию и Сербию из-за вспышек COVID-19, которые фиксировали в последнее время.

Данное решение предложили представители Германии и поддержали во Франции, Испании и Нидерландах.

При этом добавление в список США даже не упоминалось в обсуждении.

Также был поднят вопрос исключить из списка Алжир и Марокко, но большинство выступили против такого решения.

Кроме этого предложения включить в список ОАЭ, Израиль, Ливию и Иорданию, были отклонены.

В целом сам список стран "зеленой зоны" будет включать в себя:

Алжир,

Австралию,

Канаду,

Китай,

Грузию,

Японию,

Марокко,

Новую Зеландию,

Руанду,

Южную Корею,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай.

Ранее сообщалось, что в Польше наблюдается превышение числа новых зараженных коронавирусом над количеством выздоровевших.