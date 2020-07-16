ЕС не откроет границы для украинцев в ближайшее две недели

Обновленный список появился на сайте Совета Евросоюза.
С 16 июля страны Евросоюза начнут отменять ограничения на поездки на внешних границах для граждан следующих третьих стран:
В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений. Ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.
Украины в обновленном списке нет. Списки пересматриваются каждые две недели и меняются в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Как сообщалось, в Евросоюзе планирую сократить список стран "зеленой зоны" до 13, из-за новых вспышек COVID-19 собираются исключить Черногорию и Сербию.
С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.