ЕС не откроет границы для украинцев в ближайшее две недели

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.

Обновленный список появился на сайте Совета Евросоюза.

С 16 июля страны Евросоюза начнут отменять ограничения на поездки на внешних границах для граждан следующих третьих стран:

Алжир,

Австралия,

Канада,

Грузия,

Япония,

Марокко,

Новая Зеландия,

Руанда,

Южная Корея,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай,

Китай.

В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений. Ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

Украины в обновленном списке нет. Списки пересматриваются каждые две недели и меняются в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось, в Евросоюзе планирую сократить список стран "зеленой зоны" до 13, из-за новых вспышек COVID-19 собираются исключить Черногорию и Сербию.

С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.