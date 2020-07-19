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В Чехии - новый антирекорд по коронавирусу

В Чехии - новый антирекорд по коронавирусу
12:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Чехии количество активных случаев нового коронавируса выросло до 4764, что на 27 превышает предыдущий максимум, зафиксированный в апреле.

Чехия достигла нового максимума по коронавирусу. Число активных случаев в стране составляет 4764.

Об сообщают чешские СМИ.

Отмечается, что ранее максимальное число активных случаев заболевания было в апреле, их было 4737.

Вчера, 18 апреля, в стране зафиксировали 113 новых случаев COVID-19. Пять дней подряд ежедневный прирост составлял минимум сто человек.

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Последние данные Министерства здравоохранения гласят, что с марта в Чехии 13855 "подхватили" коронавирус,  8733 из них - вылечились, еще 358 не удалось справиться с болезнью.

Худшая ситуация сейчас в Моравско-Силезском регионе, где в пятницу решили усилить карантинные меры.

После того, как в стране отменили жесткий общенациональный карантин, введенный в начале марта, власти Чехии пообещали, что в будущем карантин будет вводиться лишь на уровне регионов.

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Так в Моравско-Силезском регионе обязали носить маски внутри помещений и в общественном транспорте, ограничили время работы ресторанов и вернули ограничения на массовые мероприятия.

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Чехия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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