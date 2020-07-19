В Чехии - новый антирекорд по коронавирусу

Чехия достигла нового максимума по коронавирусу. Число активных случаев в стране составляет 4764.
Об сообщают чешские СМИ.
Отмечается, что ранее максимальное число активных случаев заболевания было в апреле, их было 4737.
Вчера, 18 апреля, в стране зафиксировали 113 новых случаев COVID-19. Пять дней подряд ежедневный прирост составлял минимум сто человек.
Последние данные Министерства здравоохранения гласят, что с марта в Чехии 13855 "подхватили" коронавирус, 8733 из них - вылечились, еще 358 не удалось справиться с болезнью.
Худшая ситуация сейчас в Моравско-Силезском регионе, где в пятницу решили усилить карантинные меры.
После того, как в стране отменили жесткий общенациональный карантин, введенный в начале марта, власти Чехии пообещали, что в будущем карантин будет вводиться лишь на уровне регионов.
Так в Моравско-Силезском регионе обязали носить маски внутри помещений и в общественном транспорте, ограничили время работы ресторанов и вернули ограничения на массовые мероприятия.