Только в маске: Франция вводит новые правила по COVID-19

Во Франции решили внедрить обязательное ношение защитных масок.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Оливье Веран.
По его словам, начиная с завтрашнего дня, 20 июля, по всей территории страны вводится правило обязательного ношения маски в закрытых помещениях.
Таким образом власти пытаются предупредить возможную вторую волну коронавируса во Франции.
Напомним, Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19.
Число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.