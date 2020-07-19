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Коронакризис: Меркель не уверена в эффективности Саммита ЕС

Коронакризис: Меркель не уверена в эффективности Саммита ЕС
12:40 Сегодня Телеграф
Лидеры ЕС могут не прийти к согласию в воскресенье по плану относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Саммит ЕС может закончиться без соглашения.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает AFP.

Она отметила, что лидеры стран Европейского Cоюза еще не пришли к солидарности по восстановлению европейской экономики после мировой пандемии COVID-19.

Меркель рассказала, что 27 лидеров  имели "множество позиций" относительно объема грядущего фонда, по правилам доступа к нему и об увязке его с уважением к верховенству права.

Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить

"Я до сих пор не уверена, будет ли найдено какое-либо решение... Возможно, сегодня мы не достигнем никакого результата", - сказала она.

Напомним, ранее Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.

Глава украинского Минздрава рассказал, что после установки нового порога относительно активных больных на 100 тыс. населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств.

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Все по теме:

Германия, ЕС, Ангела Меркель, ФРГ.

Автор:

Телеграф
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