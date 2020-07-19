Коронакризис: Меркель не уверена в эффективности Саммита ЕС

Саммит ЕС может закончиться без соглашения.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает AFP.
Она отметила, что лидеры стран Европейского Cоюза еще не пришли к солидарности по восстановлению европейской экономики после мировой пандемии COVID-19.
Меркель рассказала, что 27 лидеров имели "множество позиций" относительно объема грядущего фонда, по правилам доступа к нему и об увязке его с уважением к верховенству права.
"Я до сих пор не уверена, будет ли найдено какое-либо решение... Возможно, сегодня мы не достигнем никакого результата", - сказала она.
Напомним, ранее Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.
Глава украинского Минздрава рассказал, что после установки нового порога относительно активных больных на 100 тыс. населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств.