Пандемия коронавируса: В Бельгии за неделю заболеваемость выросла более чем на половину

Уже вторую неделю подряд в Бельгии медики фиксируют повышение количества новых случаев коронавируса. За прошедшую неделю данный показатель подскочил на 66%, поднявшись до в среднем 154 новых случаев заражения в сутки. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Представитель мединститута Sciensano в Бельгии, Бодвин Катри отметил, что сейчас заражения происходят в так называемых "кластерах" - в семьях ил компаниях друзей на небольших мероприятиях.

Также он подчеркнул, что вирус не станет менее заразный только по тому, что вы знаете кого-то очень давно.

По его словам, еще одной особенностью нового всплеска коронавируса является то, что болезнь начала поражать преимущественно активных людей в возрасте от 20 до 50 лет. По словам исследователя, сложившаяся ситуация "не является критической", но уже сейчас пришло время для предотвращения и бдительности.

По состоянию на 20 июля в бельгийских больницах с коронавирусом находятся 145 пациентов. Как и раньше, от последствий болезни умирают в среднем два человека в день.

Также Катри добавил, что следует оставатся дома, в случае обнаружения у себя симптомов, указывающих на COVID-19.

Перечень главных симптомов:

насморк,

ломота во всем теле,

головна боль,

потеря вкуса или запаха,

чрезмерная усталость,

першение в горле или кашель

"Не думайте, что это лишь простуда. Это может быть что-то другое, но, исходя из ситуации, мы должны подозревать COVID-19. Оставайтесь дома, вызывайте врача", - отметил представитель медицинского учреждения.

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