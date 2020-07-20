Пандемия коронавируса: В Бельгии за неделю заболеваемость выросла более чем на половину

Представитель мединститута Sciensano в Бельгии, Бодвин Катри отметил, что сейчас заражения происходят в так называемых "кластерах" - в семьях ил компаниях друзей на небольших мероприятиях.
Также он подчеркнул, что вирус не станет менее заразный только по тому, что вы знаете кого-то очень давно.
По его словам, еще одной особенностью нового всплеска коронавируса является то, что болезнь начала поражать преимущественно активных людей в возрасте от 20 до 50 лет. По словам исследователя, сложившаяся ситуация "не является критической", но уже сейчас пришло время для предотвращения и бдительности.
По состоянию на 20 июля в бельгийских больницах с коронавирусом находятся 145 пациентов. Как и раньше, от последствий болезни умирают в среднем два человека в день.
Также Катри добавил, что следует оставатся дома, в случае обнаружения у себя симптомов, указывающих на COVID-19.
Перечень главных симптомов:
"Не думайте, что это лишь простуда. Это может быть что-то другое, но, исходя из ситуации, мы должны подозревать COVID-19. Оставайтесь дома, вызывайте врача", - отметил представитель медицинского учреждения.
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