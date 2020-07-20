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Безопасная вакцина от COVID-19: Британия уже заказала 100 млн доз

Безопасная вакцина от COVID-19: Британия уже заказала 100 млн доз
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Исследования Британских ученых во время испытания вакцины от COVID-19 показали, что инъекция приводит к выработке антител. Об этом сообщает ВВС.

Результаты обнадеживающие, но еще довольно рано быть уверенным в том, что вакцина будет защищать от COVID-19.

Не смотря на это, власти Британии уже сделали заказ на 100 млн доз вакцины.

Также в издании сообщают о разработках на беспрецедентной скорости.

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Испытания с участием более тысячи человек ( 1,077 тыс) показали, что инъекция вырабатывает антитела и Т-клетки, которые могут бороться с COVID-19.

Вакцина безопасная, но есть побочка. Не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании развилась лихорадка или головная боль. Исследователи говорят, что с этим поможет парацетамол. В следующем этапе примут участие около 10 000 людей.

Почему это важно: Вакцины от COVID-19 пока нет, над ее изобретением работают многочисленные исследовательсткие компании. Лечение заболевания также осуществляется целым комплексом препаратов, эффективность которых на определенных этапах опровергается, поскольку лекарств от COVID-19 тоже не существует.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин прибыл в город Керчь в аннексированном Крыму, для принятия участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Об этом сообщили в "Крим.Реалии".

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Великобритания, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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