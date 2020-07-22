Ситуация с "Северным потоком-2": Помпео прибыл в Данию для обсуждения

Сам проект стоимостью в 11 млрд долларов готов на 90 процентов.
В издании также подчеркнули, что Кремль хочет лишить Киев миллиардов за транзит и монополизировать поставку энергоносителей в ЕС.
Исходя из этого США уже наложил санкции на европейские корабли-трубоукладчики.
Видео визита Майка Помпео в Копенгаген:
Как сообщалось, в Кабмине уже одобрили проект постановления, продлевающий карантин по всей территории Украины с 1 по 31 августа. Регионы будут разделены на на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.