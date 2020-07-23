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Главы МИД Британии и Германии обсудили возможность привлечения РФ к ответственности за кибератаки

Главы МИД Британии и Германии обсудили возможность привлечения РФ к ответственности за кибератаки
Обновлено 05:56 Сегодня Телеграф
Главы Министерств иностранных дел Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас обсудили вопрос о привлечении России к ответственности за совершения кибератак. Об этом говорится в заявлении МИД Британии.

"Сегодня мы обсудили чрезвычайно важные вопросы международной повестки, в их числе привлечение России к ответственности за кибератаки, а также усиления давления на Китай, с целью добиться соблюдения её международных обязательств перед жителями Гонконга", - заявил Рааб. 

Среди обсужденных тем также выделяют Иран, климатические изменения и обеспечение евроатлантической безопасности. Также главы иностранных ведомств затронули и проблему распространения COVID-19 и восстановления экономики после пандемии. 

Как сообщалось, крупнейшая в истории кибератака против Бундестага была совершена в мае 2015 года. Компьютеры в многочисленных офисах депутатов и в офисе канцлера Ангелы Меркель были заражены шпионским программным обеспечением.

Сама Меркель недавно заявила о наличии доказательств причастности к этой атаке хакеров РФ. 102 июля этого года Германия даже предложила ЕС ввести санкции против России.  

17 июля США, Великобритания и Канада обвинили РФ в хакерских атаках на исследовательские институты, занимающиеся разработкой вакцины от COVID-19.

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Все по теме:

Германия, Великобритания, Россия, Хайко Маас, Доминик Рааб.

Автор:

Телеграф
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