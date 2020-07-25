Нет - трансграничной преступности: Еврокомиссия приняла новые законы

Представители Еврокомиссии обсудили проблемы нарушения прав человека, в частности детей, распространение наркотиков и контрабанды по территории Европы, а также пути их решения.

Европейская комиссия приняла три новые инициативы по поводу решения проблем трансграничной преступности, призванные усилить борьбу с нарушением прав детей, наркоманией и контрабандой оружия.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас, передает сайт Еврокомиссии.

"Преступники, которые получают прибыль от распространения несчастья и вреда от незаконной продажи наркотиков или оружия, те, кто распространяют материалы сексуального характера с изображениями детей, должны быть остановлены и привлечены к ответственности. Внутренняя безопасность является основой всей Стратегии ЕС в сфере безопасности, которая защищает европейцев и наш образ жизни, поэтому эти три инициативы будут немедленно воплощены в конкретные действия", - отметил он.

Он уверен, что эти проблемы требуют незамедлительных действий на уровне всего Евросоюза, ведь они несут трансграничный характер и часто распространяются с использованием онлайн-ресурсов. Причем некоторые разновидности преступлений, в частности, связанные с детской порнографией, лишь обострились в условиях ограничительных мер против пандемии коронавируса.

В Еврокомиссии подсчитали, что в Европе по крайней мере один ребенок из пяти сталкивался с теми или иными формами сексуального насилия. Предложенные меры предусматривают повышение уровня координации в борьбе с этим явлением, в частности, возможность создания общеевропейского центра противодействия сексуальному насилию против детей. Приоритет будет отдан профилактическим мерам и предотвращению подобных преступлений, совершенствованию системы помощи пострадавшим, уточнению правовой базы для привлечения их к ответственности, усилению разъяснительной работы и т. п.

Серьезной проблемой для Европы остается распространение наркотиков, нелегальный рынок которых на континенте оценивается в 30 миллиардов евро. Это приводит к тяжелым социальным последствиям и к гибели людей. Еврокомиссия предложила план действий ЕС по борьбе с наркотиками на 2021-2025 годы, который определяет политические приоритеты и пути повышения координации правоохранительных органов на национальном и международном уровнях.

В борьбе с контрабандой огнестрельного оружия усилия ЕС будут сосредоточены на четырех главных направлениях: усиление контроля за легальной системой торговли огнестрельным оружием; предотвращения его попадания на «черный рынок»; усиление подразделений полиции, противодействующим группировкам, которые занимаются незаконной торговлей оружием; развитие международного сотрудничества в этом контексте.