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Ограничения на въезд в Евросоюз сохранят еще минимум на две недели

Ограничения на въезд в Евросоюз сохранят еще минимум на две недели
22:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Евросоюзе планируют оставить внешние границы закрытыми для большинства приезжих из других стран как минимум еще на 2 недели. Об этом сообщили агентству Bloomberg на условиях анонимности собеседники, знакомые с ситуацией.

По их данным, ЕС рассматривает возможность сокращения "белого" списка стран (чьи жители могут въезжать на территорию союза беспрепятственно) до 13 государств: Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Китая, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Южной Кореи и Японии. При этом не исключено, что Алжир и Марокко могут быть выведены из этого списка.

Комментируя ситуацию, дипломатический источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил "Интерфаксу" во вторник, что "список третьих стран, резиденты которых могут быть допущены к поездкам в Европейский союз, обновляется каждые две недели, при этом очередной список рассматривается в настоящее время, в среду (29 июля - ИФ) его будут обсуждать постпреды стран ЕС".

По его словам, "это решение полностью зависит от оценки государств-членов Европейского союза, и на данном этапе невозможно сказать, какие страны будут включены в список и будут ли внесены изменения в предыдущий список". "Все это входит в компетенцию государств ЕС, и их решения еще нет", - объяснил собеседник агентства.

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"Что касается критериев, которым отвечает или не отвечает та или иная интересующая вас страна, чтобы быть включенной в список, на этот вопрос мы вам ответить не можем. Наши критерии были опубликованы. Они открыты. Вы можете к ним обратиться. На их основании можно судить о готовности той или иной страны обмениваться поездками со странами Европейского союза", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, каким критериям пока не соответствует Россия, чтобы попасть в один из очередных разрешительных списков. 

Он отметил: "В любом случае, список будет носить рекомендательный характер, окончательное решение о допуске или недопуске путешественников из той или иной страны остается за конкретным государством ЕС, хотя мы, конечно, стремимся к координации в масштабах союза".

Ранее, в испанском Мадриде власти ввели "тотальный" масочный режим. Об этом сообщили в ABC Sociedad.

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ЕС, Евросоюз, Карантин.

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Телеграф
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