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Пандемия COVID-19: премьер Баварии "скептически" относится к открытию стадионов

Пандемия COVID-19: премьер Баварии "скептически" относится к открытию стадионов
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Перед угрозой второй волны заболеваемости COVID-19 облегчать карантинные ограничения, в частности, начать собирать стадионы футбольных фанатов, является неправильным. Об этом заявил в своем Твиттере премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его словам, надо считаться с тем, что "коронавирус возвращается к нам со всей силой", так что можно говорить о второй волне болезни, и следовательно, недопустимости смягчения ограничительных мер.

Зедер добавляет, что сам является большим фанатом футбола, но "очень скептически" относится к возможности возобновления игр Бундеслиги при стадионах с 25 тысячами зрителей. Это, убежден политик, было бы "неправильным сигналом".

В воскресном интервью Bild am Sonntag Зедер критикует людей, которые стали неосторожными, "мошенников и теоретиков заговора", которые хотели бы как можно скорее отменить все карантинные мероприятия. В то же время политик призывает к абсолютной бдительности и выступает за более жесткие наказания за нарушение правил.

Он, в частности, считает целесообразным штрафовать тех граждан, которые возвращаются из отпусков из разных частей Европы, которые являются зонами риска, и отказываются сдать тест, а также тех, кто не хочет быть в маске во время поездки по железной дороге. Премьер обращается к концерну Deutsche Bahn следить за тем, чтобы пассажиры соблюдали масочный режим.

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Как сообщалось, штрафы за нарушение карантинных правил являются в Баварии одними из самых жестких в Германии. На днях, когда стало известно об инфицировании 174 сезонных рабочих на одной из ферм в земле, Зедер объявил о повышении штрафов с 5 тысяч до 25 тысяч евро за нарушение карантинных норм.

Бавария является наиболее пострадавшей от коронавируса федеральной землей ФРГ. Из 209 893 случаев инфицирования по всей стране, по данным Института Роберта Коха по состоянию на 2 августа, на Баварию приходится 51 080. К тому же, первый случай инфицирования коронавируса в ФРГ также был обнаружен именно в Баварии в конце января 2020 года.

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Все по теме:

Германия, Бавария, Вирус, Пандемия, Маркус Зедер, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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