Куда лучше не идти? В Швейцарии определили "рассадники" COVID-19

Основные места, где распространяется коронавирус COVID-19, в Швейцарии оказались ночные клубы и рестораны. Об этом пишет The Local.

Новые результаты исследования органов здравоохранения Швейцарии гласят, что почти половина новых заражений коронавирусом в Швейцарии случаются в ночных клубах, еще треть - барах и ресторанах. Поэтому чаще всего коронавирусом болеет молодежь.

Ученые выяснили, что 42% новых случаев заболевания в стране на протяжении последних двух недель происходят в ночных клубах, еще 27% - в барах и ресторанах.

Таким образом, 69% случаев заболевания исходят из мест ночных развлечений или же заведений питания.

Одновременно не более 12% больных людей заразились от родственника и лишь 8% - от медицинского персонала.

Напомним, в мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

Ранее глава ВОЗ обвинил молодежь в распространении коронавирусного заболевания.