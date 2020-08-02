Куда лучше не идти? В Швейцарии определили "рассадники" COVID-19

Новые результаты исследования органов здравоохранения Швейцарии гласят, что почти половина новых заражений коронавирусом в Швейцарии случаются в ночных клубах, еще треть - барах и ресторанах. Поэтому чаще всего коронавирусом болеет молодежь.
Ученые выяснили, что 42% новых случаев заболевания в стране на протяжении последних двух недель происходят в ночных клубах, еще 27% - в барах и ресторанах.
Таким образом, 69% случаев заболевания исходят из мест ночных развлечений или же заведений питания.
Одновременно не более 12% больных людей заразились от родственника и лишь 8% - от медицинского персонала.
Напомним, в мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.
Ранее глава ВОЗ обвинил молодежь в распространении коронавирусного заболевания.