COVID-19 на лайнере в Норвегии: количество случаев возросло до 40

Как минимум у 40 пассажиров и членов экипажа норвежского круизного корабля Roald Amundsen обнаружили коронавирус. Об этом сообщили BBC.

Более 100 пассажиров Roald Amundsen сейчас находятся на карантине и ожидают результатов тестов. Об этом сообщает компания, которой принадлежит судно.

Лайнер принадлежит норвежской компании Hurtigruten, он причалил в порту Тромсо на севере Норвегии в пятницу.

Hurtigruten приостановила все круизы из-за вспышки COVID-19 на своем судне.

"Сейчас мы концентрируем все наши усилия на заботе о наших гостей и коллег", - заявил гендиректор компании Даниэль Скджелдамсейд.

Roald Amundsen был в недельном плавании в Арктике, а также должен был посетить порты в Англии и Шотландии в сентябре.

По прибытию в Норвегию 177 пассажирам было разрешено выйти на берег, что заставило местные власти потратить время, чтобы найти и протестировать тех, кто был на борту судна. Сейчас всем пассажирам предписано уйти в самоизоляцию, сообщили в воскресенье норвежские чиновники сферы здравоохранения.

Ранее, ученые подсчитали риски подхватить коронавирус, путешествуя в поезде, основываясь на данных скоростной железной дороги в Китае. Об этом сообщили в журнале Clinical Infectious Diseases.