Эпидемия коронавируса: в Португалии впервые не зафиксировали ни одной смерти от заболевания

Главный департамент по вопросу здравоохранения Португалии зафиксировали 106 новых случаев заболевания коронавирусом.
Это больше на 0,21%, чем за предыдущий день.
Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 51 569.
Впервые с 16 марта не было зарегистрировано новых смертей от этой болезни.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Лиссабоне и в долине Тежу.
Всего в этом регионе выявлено 66 новых случаев, что составляет 62,26% от общего количества.
Ранее, в Южной Корее для производства лекарства от COVID-19 уже используют плазму крови 4 000 человек, которые уже переболели COVID-19. Об этом сообщили в Международной миротворческой организации (HWPL).