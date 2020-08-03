Эпидемия коронавируса: в Португалии впервые не зафиксировали ни одной смерти от заболевания

За последние 24 часа в Португалии не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает econews.pt.

Главный департамент по вопросу здравоохранения Португалии зафиксировали 106 новых случаев заболевания коронавирусом.

Это больше на 0,21%, чем за предыдущий день.

Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 51 569.

Впервые с 16 марта не было зарегистрировано новых смертей от этой болезни.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Лиссабоне и в долине Тежу.

Всего в этом регионе выявлено 66 новых случаев, что составляет 62,26% от общего количества.

Ранее, в Южной Корее для производства лекарства от COVID-19 уже используют плазму крови 4 000 человек, которые уже переболели COVID-19. Об этом сообщили в Международной миротворческой организации (HWPL).