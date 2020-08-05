Коронавирус в Польше: Сейм и Сенат отложили заседания из-за болезни у депутата

Сейм и Сенат Польши отложили заседания из-за обнаружения COVID-19 у одного из депутатов Сената, сообщает RMF24.

Маршалок Сената Польши Томаш Гродский и вицемаршалок Сейма Рышард Терлецкий объявили о переносе заседаний после того, как сенатор Ян Филипп Либицкий написал о своем положительном тесте на коронавирус.

"Важная информация: у меня коронавирус. Я сообщу санэпидемслужбе, с кем контактировал на прошлой неделе. Если я забыл о ком-то - пожалуйста, сдайте тест", - написал Либицкий в своем Twitter.

Uwaga! Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał proszę, by sam zrobi test. @nowePSL @PolskiSenat — Jan Filip Libicki (@jflibicki) August 1, 2020

Издание отмечает, что сенатор мог контактировать с примерно 40 депутатами, а также участвовал в ряде мероприятий за пределами стен парламента.

Заседание Сейма теперь состоится "ориентировочно через две недели".

Заседание Сената предварительно назначено на 11-13 августа.

Согласно данным на утро 4 августа, в Польше зафиксировано 48 149 случаев COVID-19. За время пандемии умерло 1 738 человек, выздоровели - 35 056 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев.