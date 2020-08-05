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Коронавирус в Польше: Сейм и Сенат отложили заседания из-за болезни у депутата

Коронавирус в Польше: Сейм и Сенат отложили заседания из-за болезни у депутата
Обновлено 04:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Сейм и Сенат Польши отложили заседания из-за обнаружения COVID-19 у одного из депутатов Сената, сообщает RMF24.

Маршалок Сената Польши Томаш Гродский и вицемаршалок Сейма Рышард Терлецкий объявили о переносе заседаний после того, как сенатор Ян Филипп Либицкий написал о своем положительном тесте на коронавирус. 

"Важная информация: у меня коронавирус. Я сообщу санэпидемслужбе, с кем контактировал на прошлой неделе. Если я забыл о ком-то - пожалуйста, сдайте тест", - написал Либицкий в своем Twitter.

Издание отмечает, что сенатор мог контактировать с примерно 40 депутатами, а также участвовал в ряде мероприятий за пределами стен парламента.  

Заседание Сейма теперь состоится "ориентировочно через две недели".

Заседание Сената предварительно назначено на 11-13 августа.

Согласно данным на утро 4 августа, в Польше зафиксировано 48 149 случаев COVID-19. За время пандемии умерло 1 738 человек, выздоровели - 35 056 человек. 

За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев.

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Все по теме:

Польша, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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