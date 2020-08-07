Пандемия коронавируса: Норвегия откладывает ослабление карантина

Глава правительства Норвегии Эрна Солберг заявила, что власти приостановят запланированное ослабление карантина из-за увеличения количества случаев заболевания коронавируса. Об этом сообщили в New Europe.

Вспышка инфекции в Норвегии включает недавние случаи COVID-19 на круизном корабле.

Власти заявляют, что планируют вернуть 10-дневный карантин для всех путешествующих из Франции, Швейцарии и Чехии, а также с Монако и из некоторых регионов соседней Швеции.

"Сейчас нам нужно притормозить, чтобы избежать полной остановки дальше на пути восстановления", - сказала Солберг.

Ранее, в Армении стартует массовое исследование на наличие антител к covid-19 у жителей страны. Об этом сообщают в armradio.am.

Также, на данный момент в ФРГ уже второй день фиксируют более 1000 новых случаев заболевания на коронавирус, впервые со средины мая. Об этом сообщают в Институте Роберта Коха.