Пандемия коронавируса: Норвегия откладывает ослабление карантина

Вспышка инфекции в Норвегии включает недавние случаи COVID-19 на круизном корабле.
Власти заявляют, что планируют вернуть 10-дневный карантин для всех путешествующих из Франции, Швейцарии и Чехии, а также с Монако и из некоторых регионов соседней Швеции.
"Сейчас нам нужно притормозить, чтобы избежать полной остановки дальше на пути восстановления", - сказала Солберг.
Ранее, в Армении стартует массовое исследование на наличие антител к covid-19 у жителей страны. Об этом сообщают в armradio.am.
Также, на данный момент в ФРГ уже второй день фиксируют более 1000 новых случаев заболевания на коронавирус, впервые со средины мая. Об этом сообщают в Институте Роберта Коха.