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В Германии снова активизировался прирост COVID-19

В Германии снова активизировался прирост COVID-19
14:00 Сегодня Телеграф Европейская правда
Власти Германии сообщают, что в стране третий день подтверждают более 1000 новых случаев коронавируса впервые с мая.

В Германии третий день подряд фиксируют более тысячи новых случаев коронавируса, чего не происходило с начала мая.

Об этом сообщает DPA.

По данным немецкого Министерства здравоохранения, в субботу было подтверждено 1122 новых случая коронавируса. В четверг было зарегистрировано 1045 новых случаев, а в пятницу - 1147.

Количество случаев растет в стране с конца июля, но до этого больше 1000 случаев в день в последний раз было еще 9 мая.

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С начала эпидемии в Германии зарегистрировано 215 336 случаев коронавируса, умерли 9195 человек. По официальным данным 196 400 человек выздоровели после инфекции.

Как известно, в Германии дискутируют по усилению карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, в частности "экономический совет ХДС" предложил вообще запретить все поездки в страны с повышенным риском инфицирования.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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