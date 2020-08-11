"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы": президент Литвы высказался о санкциях против Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС стоит обсудить возможность введения санкций против Беларуси из-за действий властей на фоне проходящих в стране протестов.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, поскольку то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - цитирует президента Литвы портал DELFI.

"Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - заявил Науседа.

По словам президента Литвы, дальнейшее сотрудничество между странами будет напрямую зависеть от ситуации с правами человека.

Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.