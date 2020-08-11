В Румынии "разбушевался" коронавирус COVID-19

Румынские власти зарегистрировали в стране за прошедшие сутки 1215 случаев коронавируса.

В Румынии продолжает расти прирост коронавируса. За прошедшие сутки в стране подтвердили 1215 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Romania-Insider со ссылкой на заявление правительства страны.

Отмечается, что всего в Румынии уже 63 762 заболевших граждан уханьским коронавирусом.

Антирекордсменом по COVID-19 в стране является столица Бухарест, в которой подтвердили 151 новый случай заболевания.

По данным властей, побороли COVID-19 37341 человек. В то же время, число жертв в стране с начала пандемии коронавируса составило 2764 человек.

Напомним, сегодня, 11 августа, в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-COV-2, получившая название "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.