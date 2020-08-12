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В МИД Литвы считают, что Тихановская записала видеообращение еще в Беларуси

В МИД Литвы считают, что Тихановская записала видеообращение еще в Беларуси
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
По словам Линкявичуса, Литва приняла Тихановскую, так как "был элемент опасности" в ее нахождении на родине после выборов 9 августа.

Светлана Тихановская записала видеообращение, опубликованное на канале ее мужа в YouTube, еще за пределами Литвы.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

"Что же, вы понимаете, что когда человек принимает решение под давлением, все сказанные (ею) слова не могут быть восприняты буквально", — сказал он.

По словам министра, Литва решила принять Тихановскую, чтобы обеспечить ее безопасность, «потому что был элемент опасности».

"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", — отметил Линкявичус.

Напомним, Тихановская записала видеообращение, где объяснила, что была вынуждена покинуть Беларусь, так как ситуация, сложившаяся там после выборов, оказалась для нее слишком сложной.

Позже был обнародован еще один ролик, в котором она призвала участников массовых акций против фальсификации результатов голосования отказаться от протестов.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

11 августа стало известно, что Тихановская выехала в Литву. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, ее хотели сделать "сакральной жертвой".

Кроме того известно, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Литва, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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