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Пандемия: В Турции растет количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

Пандемия: В Турции растет количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф
За прошедшие 24 час в Турции было зафксировали наибольшее за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттина Коджи.

"Мы достигли наибольшего количества положительных диагнозов - новых пациентов - за последние 45 дней.

Количество тяжелых пациентов, что является критическим показателем, в целом увеличивается по сравнению с количеством пациентов, входящих в группу риска", - сказал министр.

За последние 24 часа в Турции:

  • было сделано более 67,2 тысячи тестов, из них положительные - 1256;
  • 21 человек умер;
  • 992 выздоровели.

Всего за время пандемии было сделано почти 5,7 млн тестов, выявлено более 248 тысяч случаев инфицирования. Умерло 5955 человек; почти 230 тысяч выздоровели. На сегодня в тяжелом состоянии 668 больных. 

Также сообщалось, что исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью лучевой терапии.

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

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Все по теме:

Турция, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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