Пандемия: В Турции растет количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

"Мы достигли наибольшего количества положительных диагнозов - новых пациентов - за последние 45 дней.
Количество тяжелых пациентов, что является критическим показателем, в целом увеличивается по сравнению с количеством пациентов, входящих в группу риска", - сказал министр.
За последние 24 часа в Турции:
Всего за время пандемии было сделано почти 5,7 млн тестов, выявлено более 248 тысяч случаев инфицирования. Умерло 5955 человек; почти 230 тысяч выздоровели. На сегодня в тяжелом состоянии 668 больных.
Также сообщалось, что исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью лучевой терапии.
В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.