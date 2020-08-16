Пандемия: В Турции растет количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом

За прошедшие 24 час в Турции было зафксировали наибольшее за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттина Коджи.

"Мы достигли наибольшего количества положительных диагнозов - новых пациентов - за последние 45 дней.

Количество тяжелых пациентов, что является критическим показателем, в целом увеличивается по сравнению с количеством пациентов, входящих в группу риска", - сказал министр.

За последние 24 часа в Турции:

было сделано более 67,2 тысячи тестов, из них положительные - 1256;

21 человек умер;

992 выздоровели.

Всего за время пандемии было сделано почти 5,7 млн тестов, выявлено более 248 тысяч случаев инфицирования. Умерло 5955 человек; почти 230 тысяч выздоровели. На сегодня в тяжелом состоянии 668 больных.

Также сообщалось, что исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью лучевой терапии.

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.