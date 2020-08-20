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В Анталии расстреляли азербайджанского криминального авторитета

В Анталии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook
"Вора в законе" Надира Салифова, известный в преступном мире по прозвищу Лоту Гули застрелил и в Турции.

В Турции расстреляли азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу Лота Гули. В него стрелял другой представитель криминального мира.

Об этом сообщает Haqqin.az.

Как сообщается, инцидент произошел в Анталии, когда азербайджанец, известный под псевдонимом "Хан" совершил четыре выстрела из пистолета в Надира Салифова. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Как сообщалось, в Одессе спецназовцы задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала. 

В январе полиция Киева задержала вора в законе по кличке "Камо Московский", который проник на территорию Украины незаконно перейдя через границу.

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Все по теме:

Турция, Убийство, Стрельба, Вор в законе.

Автор:

Телеграф
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