В Анталии расстреляли азербайджанского криминального авторитета

В Турции расстреляли азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу Лота Гули. В него стрелял другой представитель криминального мира.
Об этом сообщает Haqqin.az.
Как сообщается, инцидент произошел в Анталии, когда азербайджанец, известный под псевдонимом "Хан" совершил четыре выстрела из пистолета в Надира Салифова. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.
Как сообщалось, в Одессе спецназовцы задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала.
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