В Анталии расстреляли азербайджанского криминального авторитета

"Вора в законе" Надира Салифова, известный в преступном мире по прозвищу Лоту Гули застрелил и в Турции.

В Турции расстреляли азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного по прозвищу Лота Гули. В него стрелял другой представитель криминального мира.

Об этом сообщает Haqqin.az.

Как сообщается, инцидент произошел в Анталии, когда азербайджанец, известный под псевдонимом "Хан" совершил четыре выстрела из пистолета в Надира Салифова. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице. По информации издания, злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

Как сообщалось, в Одессе спецназовцы задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала.

В январе полиция Киева задержала вора в законе по кличке "Камо Московский", который проник на территорию Украины незаконно перейдя через границу.